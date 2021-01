(Di martedì 19 gennaio 2021)divince, tutt i premialcon “Le“. La collezione della leggendaria maison francese si fa espediente per un racconto pervaso da un’estetica di rara suggestione. Nell’opera dic’è il sogno, la sperimentazione surrealista, la fiaba, per un risultato ipnotico e di grande valore artistico. Questi i premi assegnati per le categorie in concorso valutati da una giuria presieduta da Tim Yip – regista, Art director e costumista, vincitore di un premio Oscar per le scenografie de “La Tigre e il Dragone” – e ...

sfiorata82 : RT @cinefilosit: Matteo Garrone trionfa al Fashion Film Festival Milano con 'Le Mythe Dior' #ILoveCinefilos - hdpr2016 : RT @vogue_italia: Matteo Garrone trionfa con Dior al Fashion Film Festival Milano 2021. Tutti i vincitori qui ?? - vogue_italia : Matteo Garrone trionfa con Dior al Fashion Film Festival Milano 2021. Tutti i vincitori qui ?? - _PuntoZip_ : FASHION FILM FESTIVAL MILANO – Matteo Garrone trionfa con “Le Mythe Dior” - CeccarelliL_ : FASHION FILM FESTIVAL MILANO – Matteo Garrone trionfa con “Le Mythe Dior” -

Ultime Notizie dalla rete : Matteo Garrone

Matteo Garrone trionfa al Fashion Film Festival Milano con "Le Mythe Dior". Tutti i vincitori del Fashion Film Festival Milano.This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognisin ...