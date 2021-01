Matrimonio a prima vista Italia: la nuova stagione da oggi su Discovery+ (Di martedì 19 gennaio 2021) Matrimonio a prima vista Italia torna oggi su Discovery+, in anteprima esclusiva, con la nuova edizione, che segue una stagione dagli ascolti incredibili. oggi su Discovery+ arriva, in anteprima esclusiva, la nuova edizione di Matrimonio a prima vista Italia, l'esperimento sociale che torna dopo aver registrato ascolti record con l'ultima edizione (picchi di oltre 1,2 milioni di telespettatori e quasi il 5% di share). Se il momento storico ha limitato le occasioni di socializzazione, il desiderio di innamorarsi non ha inibito i partecipanti a Matrimonio a prima ... Leggi su movieplayer (Di martedì 19 gennaio 2021)tornasu, in anteesclusiva, con laedizione, che segue unadagli ascolti incredibili.suarriva, in anteesclusiva, laedizione di, l'esperimento sociale che torna dopo aver registrato ascolti record con l'ultima edizione (picchi di oltre 1,2 milioni di telespettatori e quasi il 5% di share). Se il momento storico ha limitato le occasioni di socializzazione, il desiderio di innamorarsi non ha inibito i partecipanti a...

Tamara_Lenis : @AngelsOfLove12 Zero contratto matrimoniale, separazione dei beni, casa intestata a me, pagata prima del matrimonio… - hollobeals : Pensando a mary che dice a matthew di tenere gli occhi chiusi quando si baciano la notte prima del matrimonio perch… - Candeggina_ : @Segnoditerra1 Oppure potrebbe decidere di fare tutti i sacramenti prima dell'eventuale matrimonio in chiesa, stica… - ilpensologo : Le Pen si risposa a 92 anni. E manterrà fede al cognome per la prima notte di matrimonio. #Torino #Pensologia #Cronaca #CronacaQui #LaTampa - MMastrantuono : RT @fraversion: ma lo sapevate che la prima vera #maratonamentana è stata per il matrimonio di Carlo e Diana nell’’81? Qui tutte le curiosi… -