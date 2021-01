Matrimonio a prima vista Italia 2021: le tre coppie protagoniste (Di martedì 19 gennaio 2021) E’ disponibile in streaming la nuova stagione di Matrimonio a prima vista Italia su Discovery Plus. Dopo il grande successo della passata edizione, dal 19 gennaio si potrà seguire la stagione 2021 del programma che andrà poi in onda su Real Time. Anche questa volta le coppie protagoniste sono tre. Il clima è ben diverso da quello vissuto nella passata edizione, iniziata nel maggio scorso tra la paura del covid 19 e le prime restrizioni che iniziarono a cadere. Le selezioni di Matrimonio a prima vista Italia 2021 si sono svolte in estate, rispettando il protocollo anti covid ma, come ben sappiamo, le cose erano molto diverse tra settembre e ottobre, tanto che, come si vedrà anche nel ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 19 gennaio 2021) E’ disponibile in streaming la nuova stagione disu Discovery Plus. Dopo il grande successo della passata edizione, dal 19 gennaio si potrà seguire la stagionedel programma che andrà poi in onda su Real Time. Anche questa volta lesono tre. Il clima è ben diverso da quello vissuto nella passata edizione, iniziata nel maggio scorso tra la paura del covid 19 e le prime restrizioni che iniziarono a cadere. Le selezioni disi sono svolte in estate, rispettando il protocollo anti covid ma, come ben sappiamo, le cose erano molto diverse tra settembre e ottobre, tanto che, come si vedrà anche nel ...

