«Matrimonio a Prima Vista» | che fine hanno fatto le coppie delle passate edizioni?

(Di martedì 19 gennaio 2021) Altro giro, altre nozze. Dopo il successo dell’ultima edizione, andata in onda lo scorso autunno su Real Time e girata nel pieno della pandemia, Matrimonio a Prima Vista Italia torna con un nuovo ciclo di episodi e tre nuove coppie da unire in matrimonio a partire dal 19 gennaio, sulla piattaforma Discovery+. L’esperimento, che vede tre uomini e tre donne affidarsi ai calcoli di tre esperti del settore per trovare l’anima gemella, segue il percorso classico di un amore declinato al contrario: non si parte, infatti, dalla conoscenza per arrivare all’altare, ma dall’altare alla conoscenza. In cinque settimane, i protagonisti cercheranno di capire se siano fatti davvero l’uno per l’altra per poi decidere se proseguire l’esperimento insieme oppure separarsi. In attesa di scoprire se gli esperti Fabrizio Quattrini, Mario Abis e Nada Loffredi abbiano indovinato le coppie di questa edizione – un’obiezione che spesso sollevano gli utenti sui social è quella che nessun matrimonio combinato da loro sembra resistere alla prova del tempo – proviamo a ripercorrere le tappe dei precedenti protagonisti e scoprire che fine abbiano fatto.