“Maria Teresa Ruta era gelosa di me!”, parla Cecilia Capriotti e minimizza il suo mental breakdown (Di martedì 19 gennaio 2021) Cecilia Capriotti, ospite di Casa Chi, ha svelato di non rimpiangere nulla del suo percorso al Grande Fratello Vip, comprese le difficoltà avute con Andrea Zenga e Maria Teresa Ruta, due personaggi molto forti (e amati) nella Casa più spiata d’Italia. “Maria Teresa Ruta era gelosa di me!”, parla Cecilia Capriotti Se quella di Maria... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 19 gennaio 2021), ospite di Casa Chi, ha svelato di non rimpiangere nulla del suo percorso al Grande Fratello Vip, comprese le difficoltà avute con Andrea Zenga e, due personaggi molto forti (e amati) nella Casa più spiata d’Italia. “eradi me!”,Se quella di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Corriere : ?? La nostra giornalista Maria Teresa Meli non ha un profilo Twitter. Il profilo @MT_Meli_ è fake - trash_italiano : Alfonso Signorini imita la crisi di Maria Teresa, ma il pubblico insorge. Al video in cui viene criticato il gesto… - meb : Alcune riflessioni con Maria Teresa Meli sul futuro del Governo. - manicomyo : RT @oocgfvip5: Tommaso, in confessionale con Stefania e Maria Teresa, imita la reazione della Ruta al prolungamento. #GFVIP https://t.co… - rob_1910 : RT @ant19mar: Maria Teresa ancora deve metabolizzare e sfogarsi per il nuovo prolungamento. Ieri si è dedicata a supportare Tommaso e Stefa… -

Ultime Notizie dalla rete : Maria Teresa Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini fa la parodia di Maria Teresa Ruta in crisi Il Fatto Quotidiano Signorini imita la crisi di Maria Teresa Ruta in diretta al Grande Fratello Vip «Ha perso la brocca», social furiosi

Signorini imita la crisi di Maria Teresa Ruta in diretta al Grande Fratello Vip «Ha perso la brocca», social furiosi. Voleva essdere un modo per sdrammatizzare un momento ...

Andrea Zenga su un eventuale confronto con il padre: “Non mi tiro indietro”

GF Vip, Andrea Zenga pronto ad avere un confronto con il padre: "Non mi tiro indietro" La triste storia di Andrea Zenga, uno dei concorrenti della quinta ...

Signorini imita la crisi di Maria Teresa Ruta in diretta al Grande Fratello Vip «Ha perso la brocca», social furiosi. Voleva essdere un modo per sdrammatizzare un momento ...GF Vip, Andrea Zenga pronto ad avere un confronto con il padre: "Non mi tiro indietro" La triste storia di Andrea Zenga, uno dei concorrenti della quinta ...