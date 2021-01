Maria Lisa Rodano | la femminista che compie 100 anni

(Di martedì 19 gennaio 2021)Cinciari, è una politica italiana, esponente del Partito Comunista Italiano, deputata, senatrice e parlamentare europea. Compirà 100il prossimo 21 gennaio, Il mondo si prepara a festeggiarla. Simbolo del femminismo italiano, di lotta per la libertà di entrambi i sessi. Nel 1948 viene eletta Deputata, rimane a Montecitorio fino al 1968. Una donna definita

Un secolo di militanza antifascista e femminista. Marisa Rodano compie 100 anni il prossimo 21 gennaio.