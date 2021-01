Marche | consigliera Pd difende l’interruzione volontaria di gravidanza | gli anti-abortisti le inviano 1450 pannolini per bambini

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 gennaio 2021) Il Popolo della Famiglia nelleha inviato allaPd Manuela Bora mille e 450per neonati, tqu“le interruzioni diregistrate in Regione nel 2019”, hanno dichiarato. Una iniziativa messa in scena domenica 17 gennaio davalla sede del consiglio regionale, e accompagnata da un comunicato choc che mette sotto attacco il diritto all’aborto garto in Italia dalla legge 194: “Sononascosti nelle pance delle mamme”, si legge, “che sono stati fisicamente eliminati negli ospedali della nostra regione in un solo anno”. Destinataria del recapito è stata appunto Bora, rea di aver incalzato con un’interpellanza consiliare di metà dicembre – ora trasformata in ...