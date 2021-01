Manolo Gambini | la fuga continua | è caccia all' evaso anche fuori dal Lazio

(Di martedì 19 gennaio 2021) Foto Ansa Dove si nasconde? Che fine ha fatto il detenutodal carcere di Rebibbia domenica scorsa ? Chi è sulle sue tracce sta lavorando a ritmo serrato per cercare di stringere ...

Si trattava di Vincenzo Sigigliano, 47 anni, arrestato in Messico ed estradato un paio di settimane prima a Roma dove avrebbe dovuto scontare sette anni di carcere. Gli altri detenuti evasi in questi ...Dopo la clamorosa fuga di Manuele Gambini, si accendono i riflettori sul penitenziario più amato dai criminali italiani. Per andarsene basta una corda ...