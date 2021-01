Manchester United, Keane: “Pogba dice di essere il migliore? Allora doveva segnare” (Di martedì 19 gennaio 2021) “Pogba ha avuto buone possibilità durante la gara e questo è stato evidente anche da come poi ha reagito quando ha sbagliato. Ha controllato bene la palla nell’occasione migliore, ma poi doveva segnare. Mio Dio, come ha fatto a non segnare. Tira e colpisci ovunque, ma non addosso al portiere”. Roy Keane non le manda a dire a Paul Pogba e dopo il pareggio ottenuto dal Manchester United contro il Liverpool accusa proprio il centrocampista francese per il grave errore a tu per tu con Alisson: “Devo dire che il Manchester United non ha fatto male e ha avuto le sue occasioni. Certo è, che se Pogba dice di essere la stella principale della squadra. Beh, non ... Leggi su sportface (Di martedì 19 gennaio 2021) “ha avuto buone possibilità durante la gara e questo è stato evidente anche da come poi ha reagito quando ha sbagliato. Ha controllato bene la palla nell’occasione, ma poi. Mio Dio, come ha fatto a non. Tira e colpisci ovunque, ma non addosso al portiere”. Roynon le manda a dire a Paule dopo il pareggio ottenuto dalcontro il Liverpool accusa proprio il centrocampista francese per il grave errore a tu per tu con Alisson: “Devo dire che ilnon ha fatto male e ha avuto le sue occasioni. Certo è, che sedila stella principale della squadra. Beh, non ...

Juan Mata è in scadenza di contratto con il Manchester United e, dall'Inghilterra, parlano di un possibile ritorno al Valencia che lo lanciò.

