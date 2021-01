Manchester City, Guardiola: “A gennaio non acquisteremo nessuno. Abbiamo bisogno di Aguero” (Di martedì 19 gennaio 2021) Pep Guardiola, allenatore del Manchester City ha parlato dell'assenza di Aguero e dei possibili movimenti di mercato del club: "Aguero non è ancora pronto, non so quando potrà uscire dall'isolamento. Ci manca, Abbiamo bisogno di lui. I numeri parlano chiaro, è il miglior attaccante della nostra storia e sa vincere le partite da solo. I 4 anni di Gabriel Jesus al City? Ha sorpreso sotto tanti punti di vista, quando prendi un giocatore non sai mai come potrà inserirsi nei meccanismi di squadra. E' un ragazzo sveglio ed intelligente che sa dove può migliorare. Mercato? A gennaio non ci muoveremo".caption id="attachment 1067601" align="alignnone" width="1623" Aguero (getty images)/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di martedì 19 gennaio 2021) Pep, allenatore delha parlato dell'assenza die dei possibili movimenti di mercato del club: "non è ancora pronto, non so quando potrà uscire dall'isolamento. Ci manca,di lui. I numeri parlano chiaro, è il miglior attaccante della nostra storia e sa vincere le partite da solo. I 4 anni di Gabriel Jesus al? Ha sorpreso sotto tanti punti di vista, quando prendi un giocatore non sai mai come potrà inserirsi nei meccanismi di squadra. E' un ragazzo sveglio ed intelligente che sa dove può migliorare. Mercato? Anon ci muoveremo".caption id="attachment 1067601" align="alignnone" width="1623"(getty images)/caption ITA Sport Press.

Ultime Notizie dalla rete : Manchester City Manchester City, i 100 assist di De Bruyne: il fuoriclasse 'tranquillone' che ora punta al Pallone d'Oro la Repubblica LUKAKU, NO AL MANCITY: "FANTASY NEWS"

Il Manchester City, secondo il Daily Express, avrebbe puntato su Romelu Lukaku come sostituto del 'Kun' Aguero, in scadenza a fine stagione, ma il giocatore non sarebbe intenzionato a muoversi ...

Premier League: tra United e Liverpool gode il City. Crisi Leeds

Nella diciannovesima giornata di Premier League, vincono City, Chelsea e Arsenal, mentre Manchester United e Liverpool si dividono la posta in palio.

