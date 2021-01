Manchester City-Aston Villa mercoledì | ore 19 | 00 | formazioni | quote | pronostici

(Di martedì 19 gennaio 2021) Ilha l’opportunità di tornare in vetta alla classifica di Premier League, almeno per un paio d’ore, se riuscirà a conquistare la vittoria sull’sera. Gli uomini di Pep Guardiola hanno faticato all’inizio della stagione ma con una ritrovata sicurezza difensiva sarà molto difficile non farli scappare via. John Stones, ad InfoBetting: Scommesse Sportive e

infobetting : Manchester City-Aston Villa (mercoledì, ore 19:00): formazioni, quote, - nickwolff_ : RT @BritishFootball: Dall'estate del 2016, Guardiola con il Manchester City ha totalizzato: ??? 261 partite ? 193 vittorie ?? 639 gol ?? 8… - _grazy87 : RT @BritishFootball: Dall'estate del 2016, Guardiola con il Manchester City ha totalizzato: ??? 261 partite ? 193 vittorie ?? 639 gol ?? 8… - fede_200_ : RT @BritishFootball: Dall'estate del 2016, Guardiola con il Manchester City ha totalizzato: ??? 261 partite ? 193 vittorie ?? 639 gol ?? 8… - marco_rogerio_ : RT @BritishFootball: Dall'estate del 2016, Guardiola con il Manchester City ha totalizzato: ??? 261 partite ? 193 vittorie ?? 639 gol ?? 8… -

Ultime Notizie dalla rete : Manchester City

la Repubblica

MANCHESTER, ENGLAND - JANUARY 20: Sergio Aguero of Manchester City celebrates scoring his side's third goal with Fernandinho during the Premier League match between Manchester City and Newcastle ...La scorsa domenica ha mandato in gol per la centesima volta un compagno. Dal connubio indissolubile con Guardiola alle liti con Mourinho, una classe eterea e ...