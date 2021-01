"Mai pensato di collegare i vaccini e reddito": Letizia Moratti chiarisce, la polemica continua (Di martedì 19 gennaio 2021) Per Vincenzo De Luca, governatore della Campania, le parole di Letizia Moratti sono “a un passo dalla barbarie”. Per Francesco Boccia, ministro egli Affari Regionali, si tratta di una ipotesi “contraria alla civiltà”. È lungo il coro di critiche nei confronti della neo assessore alla Sanità lombarda. Da una riunione con i capigruppo era filtrato che l’ex ministro dell’Istruzione, succeduta a Gallera alla guida del Welfare lombardo, aveva chiesto ad Arcuri di inserire tra i criteri con i quali distribuire i vaccini anche il Pil della regione. Oggi è arrivato la precisazione della diretta interessata, ma non è bastata a placare le polemiche: “Non ho mai pensato di declinare vaccini e reddito”, ha fatto sapere Letizia Moratti. “Il Pil è un indicatore ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 19 gennaio 2021) Per Vincenzo De Luca, governatore della Campania, le parole disono “a un passo dalla barbarie”. Per Francesco Boccia, ministro egli Affari Regionali, si tratta di una ipotesi “contraria alla civiltà”. È lungo il coro di critiche nei confronti della neo assessore alla Sanità lombarda. Da una riunione con i capigruppo era filtrato che l’ex ministro dell’Istruzione, succeduta a Gallera alla guida del Welfare lombardo, aveva chiesto ad Arcuri di inserire tra i criteri con i quali distribuire ianche il Pil della regione. Oggi è arrivato la precisazione della diretta interessata, ma non è bastata a placare le polemiche: “Non ho maidi declinare”, ha fatto sapere. “Il Pil è un indicatore ...

