Madre uccide i suoi 3 figli e si suicida | la scena agghiacciante trovata dal marito

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 19 gennaio 2021) Un enorme dramma ha colpito la cittadina di Tullamarine, vicino Melbourne, in Australia. Ladi 3 bambini si è uccisa dopo aver ucciso i, nella loro casa, mentre ile padre dei piccoli era fuori casa. La famiglia era molto conosciuta in zona e non c’era stata alcuna avvisaglia di malessere, apparentemente, da parte della donna che potesse far prevedere un epilogo tanto cruento e drammatico. Avrebbe ucciso iprima dirsi Katie Perinovic, sposata con Tomislav Perinovic, abitava a Tullamarine da molti anni, ormai. Si era trasferita nella casa deldurante il loro fidanzamento ed insieme la coppia ha avuto iClaire (7), Anna (5) e Matthew (3). Le fonti locali non hanno riportato dettagli sulla ...