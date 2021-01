Macaluso: Mattarella, ‘protagonista Repubblica, ha contribuito a crescita democratica’ (Di martedì 19 gennaio 2021) Roma, 19 gen. (Adnkronos) – “La morte di Emanuele Macaluso mi addolora profondamente. Desidero esprimere i miei sentimenti di vicinanza ai familiari, a quanti, hanno condiviso con Macaluso impegno e ideali, e a coloro che, nel confronto democratico, anche su posizioni diverse, ne hanno apprezzato l’acuta intelligenza e il senso del bene comune. Macaluso è stato un protagonista della storia Repubblicana e ha contribuito da dirigente politico e da intellettuale alla crescita democratica del Paese”. Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 19 gennaio 2021) Roma, 19 gen. (Adnkronos) – “La morte di Emanuelemi addolora profondamente. Desidero esprimere i miei sentimenti di vicinanza ai familiari, a quanti, hanno condiviso conimpegno e ideali, e a coloro che, nel confronto democratico, anche su posizioni diverse, ne hanno apprezzato l’acuta intelligenza e il senso del bene comune.è stato un protagonista della storiana e hada dirigente politico e da intellettuale allademocratica del Paese”. Lo afferma il Presidente della, Sergio. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

TV7Benevento : Macaluso: Mattarella, 'protagonista Repubblica, ha contribuito a crescita democratica'... - Agenpress : E' morto Emanuele Macaluso, aveva 96 anni. Mattarella, 'protagonista storia Repubblica' - Radio1Rai : ?? Nota di cordoglio del @Quirinale per la morte di Emanuele #Macaluso. Mattarella: 'La sua morte mi addolora profo… - AleCapu82 : ? #sondaggio COME SPERATE SI CONCLUDA QUESTA #crisidigoverno? CHI VOTA RETWITTA GRAZIE #Senato #macaluso… - ernestocaprari : Macaluso a TPI: “Conte è un leaderino. Zingaretti? Non ha quel quid. Dopo Mattarella vorrei Draghi” -