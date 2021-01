Lutto per “Avanti un Altro”, Paolo Bonolis: “Non so dove sei adesso Eliana, di sicuro sempre nel mio cuore” (Di martedì 19 gennaio 2021) Lutto ad “Avanti un Altro”, trasmissione condotta da Paolo Bonolis, per la morte di Eliana, una persona dello staff. La notizia è stata data proprio dal presentatore, attraverso la pubblicazione sui Instagram di una foto della collaboratrice storica. Tra i commenti su Instagram, anche quello di Francesco Cozzolino, simpatico e popolare “oversize” del programma: “Mancherà a tutti noi, sempre sorridente, tanto gentile e disponibile, e da lei ricevevi sempre belle parole”. Il saluto della moglie di Bonolis Commovente anche il saluto della moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli: “E adesso…? mi hai vista crescere e hai visto e sentito tante tante cose che non ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 19 gennaio 2021)ad “un”, trasmissione condotta da, per la morte di, una persona dello staff. La notizia è stata data proprio dal presentatore, attraverso la pubblicazione sui Instagram di una foto della collaboratrice storica. Tra i commenti su Instagram, anche quello di Francesco Cozzolino, simpatico e popolare “oversize” del programma: “Mancherà a tutti noi,sorridente, tanto gentile e disponibile, e da lei ricevevibelle parole”. Il saluto della moglie diCommovente anche il saluto della moglie di, Sonia Bruganelli: “E…? mi hai vista crescere e hai visto e sentito tante tante cose che non ...

