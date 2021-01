Lutto nella politica: ci lascia il “grande vecchio” della sinistra italiana (Di martedì 19 gennaio 2021) Lutto nel mondo della politica italiana, una perdita che sancisce la quasi totale fine di un momento storico indimenticabile. Emanuele Macaluso (Facebook)E’ morto a 96 anni, in seguito al ricovero dovuto ad alcuni complicazioni cardiache, Emanuele Macaluso, storico esponente del Partito Comunista Italiano. Macaluso, di area migliorista, politico, sindacalista, giornalista, scrittore, osservatore politico, era stato anche direttore del quotidiano l’Unità. Una perdita che segna la fine di un epoca e che rappresenta il quasi totale addio ad un momento storico e culturale di assoluta qualità umana e politica. Emanuele Macaluso, negli ultimi anni, nonostante la veneranda età, aveva mantenuto la freschezza mentale e di pensiero che hanno caratterizzato la sua esperienza umana e ... Leggi su chenews (Di martedì 19 gennaio 2021)nel mondo, una perdita che sancisce la quasi totale fine di un momento storico indimenticabile. Emanuele Macaluso (Facebook)E’ morto a 96 anni, in seguito al ricovero dovuto ad alcuni complicazioni cardiache, Emanuele Macaluso, storico esponente del Partito Comunista Italiano. Macaluso, di area migliorista, politico, sindacalista, giornalista, scrittore, osservatore politico, era stato anche direttore del quotidiano l’Unità. Una perdita che segna la fine di un epoca e che rappresenta il quasi totale addio ad un momento storico e culturale di assoluta qualità umana e. Emanuele Macaluso, negli ultimi anni, nonostante la veneranda età, aveva mantenuto la freschezza mentale e di pensiero che hanno caratterizzato la sua esperienza umana e ...

