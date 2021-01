L' uomo della 18ª giornata di Serie A | Nicolò Barella | il box to box alla conquista dell' Inter e dell' Europa

(Di martedì 19 gennaio 2021) Il medianocontinua ad impressionare e a far sognare i tifosiNazionale.

ZZiliani : Prossimamente a “Chi l’ha visto?” i famigliari di #Fourneau e #LaPenna riuniti nel segno della reciproca solidariet… - a_padellaro : GLI ITALOVIVI L’altra notte, mentre l’uomo più impopolare della nazione (ora iscritto alla Champions della speciali… - ZZiliani : #JuventusSassuolo si gioca la sera del 10 gennaio. La domanda è: perchè della mancata espulsione di #Bonucci (fallo… - ivan28281 : Altro pezzo enorme della Sinistra Italiana che se ne va. Ricordo l'intervista che gli fece @zdizoro...grande uomo,… - senzasinistra : E’morto il compagno #EmanueleMacaluso sindacalista in Sicilia poi storico dirigente comunista,riformista, uomo libe… -

Ultime Notizie dalla rete : uomo della

la Repubblica

Emanuele Macaluso è morto. Grande giornalista e lucido uomo politico. Macaluso aveva 96 anni e da qualche giorno era ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Fu uno storico dirigente ...I soccorritori per giorni hanno cercato senza sosta e senza risparmio di mezzi Peter Neumair e Laura Perselli. Ecco cosa è successo nelle ultime ore ...