Luna Rossa e il rapporto col vento Andrea Zugna | “Siamo più forti in certe condizioni” Quando ci si alza in volo? E i foil…

(Di martedì 19 gennaio 2021)ha incominciato la sua avventura nella Prada Cup con le due vittorie contro American Magic e le due sconfitte contro Ineos Uk. L’imbarcazione italiana ha ancora la possibilità di chiudere in testa il round robin, ma dovrà battere i britannici in entrambe le regate che andranno in scena nel weekend se vorrà accedere direttamente alla finale di Prada Cup, senza passare dalla semifinale contro gli statunitensi. Il primo fine settimana ha mostrato che il team tricolore è performante con poco, mentre fatica un po’ di più con brezze sostenute., analista delle performance della barca di, si è soffermato su questo aspetto durante una lunga intervista concessa a Sail2U, tramissione di Sport2U realizzata in collaborazione con OA Sport: ...