L’ultimo giorno di Trump alla Casa Bianca (Di martedì 19 gennaio 2021) (foto: by MANDEL NGAN/AFP via Getty Images)1460 giorni dopo, il presidente Donald Trump lascerà la Casa Bianca in sordina, senza parata militare e senza partecipare alla cerimonia di giuramento del suo successore Joe Biden. Nel suo ultimo giorno di presidenza ha annunciato un’amnistia per circa cento persone e l’annullamento delle restrizioni di viaggio anti-Covid vigenti, quelle con destinazione Europa e il Brasile. Mentre Washington, ormai completamente militarizzata, con la presenza di circa 25mila militari della guardia nazionale si prepara alla cerimonia inaugurale di Biden, il Pentagono ha rifiutato, per ragioni di sicurezza, la richiesta di Trump di tenere una cerimonia di saluto con una parata militare e un corteo di suoi sostenitori. Il quartier generale della ... Leggi su wired (Di martedì 19 gennaio 2021) (foto: by MANDEL NGAN/AFP via Getty Images)1460 giorni dopo, il presidente Donaldlascerà lain sordina, senza parata militare e senza parteciparecerimonia di giuramento del suo successore Joe Biden. Nel suo ultimodi presidenza ha annunciato un’amnistia per circa cento persone e l’annullamento delle restrizioni di viaggio anti-Covid vigenti, quelle con destinazione Europa e il Brasile. Mentre Washington, ormai completamente militarizzata, con la presenza di circa 25mila militari della guardia nazionale si preparacerimonia inaugurale di Biden, il Pentagono ha rifiutato, per ragioni di sicurezza, la richiesta didi tenere una cerimonia di saluto con una parata militare e un corteo di suoi sostenitori. Il quartier generale della ...

