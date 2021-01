L’ultimo giorno di Trump: 100 perdonati e fuga a Mar-a-Lago (Di martedì 19 gennaio 2021) Il presidente lascerà la Casa Bianca senza il saluto militare che aveva chiesto: da domani a mezzogiorno si rifugerà nel suo resort in Florida, dove i vicini però non lo vogliono Leggi su corriere (Di martedì 19 gennaio 2021) Il presidente lascerà la Casa Bianca senza il saluto militare che aveva chiesto: da domani a mezzosi rifugerà nel suo resort in Florida, dove i vicini però non lo vogliono

