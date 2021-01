L’ultima perla del Vecchio Daino: “Il libro del Tóne” racconta tutti noi bergamaschi (Di martedì 19 gennaio 2021) Rustici, ma di grande cuore. Siamo fatti così noi bergamaschi, considerati freddi e distaccati dal resto d’Italia ma sempre capaci di impegnarci in prima linea quando serve. Ezio Foresti, alias il “Vecchio Daino”, ci descrive in modo magnifico con la sua ultima perla intitolata Il libro del Tóne, un libretto che raccoglie le massime di un muratore orobico – il Tóne, appunto – e della sua eterna fidanzata Bepina, con la partecipazione del vivace nipote Sandrì e del fedelissimo cane Mòlem. “È un libretto da leggere a spizzichi – spiega l’autore -, perché è pensato per i momenti in cui, davanti al camino o all’ombra di un albero, a m’gh’à negót de fà, non abbiamo niente da fare. Cioè quasi mai”. Ezio Foresti, ideatore e anima della pagina Animali Mitologici ... Leggi su bergamonews (Di martedì 19 gennaio 2021) Rustici, ma di grande cuore. Siamo fatti così noi, considerati freddi e distaccati dal resto d’Italia ma sempre capaci di impegnarci in prima linea quando serve. Ezio Foresti, alias il “”, ci descrive in modo magnifico con la sua ultimaintitolata Ildel, un libretto che raccoglie le massime di un muratore orobico – il, appunto – e della sua eterna fidanzata Bepina, con la partecipazione del vivace nipote Sandrì e del fedelissimo cane Mòlem. “È un libretto da leggere a spizzichi – spiega l’autore -, perché è pensato per i momenti in cui, davanti al camino o all’ombra di un albero, a m’gh’à negót de fà, non abbiamo niente da fare. Cioè quasi mai”. Ezio Foresti, ideatore e anima della pagina Animali Mitologici ...

just_tvseries : “I find myself rubbing the smooth iridescent surface of the pearl back and forth against my lips... a cool kiss fro… - TheWalkingRec : L’aver portato alla cessione di Meite potrebbe rivelarsi l’ultima perla stagionale del maestro Giampaolo. #CagliariMilan - TamaraMar77 : RT @ladivoralibri: @lucalemax @Basil_73 @artdielle @glolibri1 @CaffeOrchidea @Giuditta_legge @danisetta @sergioandreola @recerusse @riclore… - chiadegli : Non ho detto “non vere”, ho detto tagliate con l’accetta, fuorvianti, inutili a una discussione costruttiva, prive… - gigliato73 : @teoxandra Te non sai l'ultima perla che hanno detto..???? -

Ultime Notizie dalla rete : L’ultima perla ZIBALDONE SULLA PERLA DEL FORTORE Omaggio a San Bartolomeo in Galdo Parte sesta SanBartolomeo.info :: sanbartolomeani nel mondo