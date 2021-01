Lozano e i gol al debutto | Juventus avvisata

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 19 gennaio 2021) Non è semplice, forse si potrebbe parlare più semplicemente di caso, ma la carriera di Hirvingè caratterizzata dalla particolarità di mettere la firma in ogni: come se fosse un marchio di fabbrica. Nella carriera del messicano c’è sempre una rete in ogni suo esordio. Capitò col Pachuca nel campionato messicano, così come in Eredivisie col Psv e sempre con lo stesso club, andò in rete anche alin Champions. Per non parlare di quello con la nazionale e alla sua prima nella fase finale del Mondiale 2018 quando fece fuori addirittura i campioni del mondo tedeschi. E anche in Italia, seppur la sua prima avventura partenopea fu fatta più di luci che di ombre, segnò all’esordio in A, a Torino, proprio contro lanell’agosto 2019. Sembrava l’inizio di un incredibile exploit, invece il messicano ...