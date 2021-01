Lonardo in Aula risponde alla Meloni: “Linea aerea Mastella? Le ricordo che usò l’aereo Scilipoti per restare ministra” (Di martedì 19 gennaio 2021) La senatrice Alessandrina Lonardo, moglie di Clemente Mastella, durante il suo intervento in Senato per annunciare la sua fiducia al governo Conte, ha duramente replicato a Giorgia Meloni che ieri, rivolgendosi al presidente del Consiglio, aveva affermato che “volava alto: con la Mastella Airlines“. “Ieri, con fare plateale, ha parlato con disprezzo di una Linea aerea della famiglia Mastella. Voglio ricordare s lei – ha affermato la senatrice in Aula – che se ne è dimenticata con ipocrisia, che utilizzò il confortevole aereo Scilipoti per conservare il suo posticino di ministro nel governo Berlusconi”. “Incredibile dimenticanza per una donna senza macchia che fa della moralità un suo cavallo di battaglia – ha aggiunto – che fece il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) La senatrice Alessandrina, moglie di Clemente, durante il suo intervento in Senato per annunciare la sua fiducia al governo Conte, ha duramente replicato a Giorgiache ieri, rivolgendosi al presidente del Consiglio, aveva affermato che “volava alto: con laAirlines“. “Ieri, con fare plateale, ha parlato con disprezzo di unadella famiglia. Voglio ricordare s lei – ha affermato la senatrice in– che se ne è dimenticata con ipocrisia, che utilizzò il confortevole aereoper conservare il suo posticino di ministro nel governo Berlusconi”. “Incredibile dimenticanza per una donna senza macchia che fa della moralità un suo cavallo di battaglia – ha aggiunto – che fece il ...

AdramacPaola : RT @LauraAluisi: Alla Meloni che ieri in aula ha detto 'il governo vuole volare alto con Mastella Airlines' la sen. Lonardo in #Mastella ha… - irachetirigira : RT @LauraAluisi: Alla Meloni che ieri in aula ha detto 'il governo vuole volare alto con Mastella Airlines' la sen. Lonardo in #Mastella ha… - nemnob : RT @LauraAluisi: Alla Meloni che ieri in aula ha detto 'il governo vuole volare alto con Mastella Airlines' la sen. Lonardo in #Mastella ha… - LauraAluisi : Alla Meloni che ieri in aula ha detto 'il governo vuole volare alto con Mastella Airlines' la sen. Lonardo in… -