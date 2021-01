Lombardia, via al ricorso. Il giallo dei conta-malati: "Inclusi anche i guariti" (Di martedì 19 gennaio 2021) Alberto Giannoni Zona rossa al Tar. I sindaci di alcuni Comuni: saltato il sistema per registrare i contagiati Nebbia fitta sul rapporto col governo. La Lombardia vuole sbarazzarsi il prima possibile della zona rossa che da domenica la penalizza. E così si accende lo scontro sui dati. Ogni giorno che passa, nuove categorie economiche aggiungono motivi di allarmi e preoccupazione sull'impatto delle ennesime, severe restrizioni. E anche per questo la Regione continua il pressing su due fronti: da una parte si muove sul piano giuridico, dall'altra incalza il ministero affinché congeli l'ordinanza aggiornando dati considerati vecchi. Il ricorso contro la zona rossa sarà depositato entro stamani al Tar del Lazio, con una richiesta di misura cautelare urgente che dovrebbe essere esaminata rapidamente (il ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 19 gennaio 2021) Alberto Giannoni Zona rossa al Tar. I sindaci di alcuni Comuni: saltato il sistema per registrare igiati Nebbia fitta sul rapporto col governo. Lavuole sbarazzarsi il prima possibile della zona rossa che da domenica la penalizza. E così si accende lo scontro sui dati. Ogni giorno che passa, nuove categorie economiche aggiungono motivi di allarmi e preoccupazione sull'impatto delle ennesime, severe restrizioni. Eper questo la Regione continua il pressing su due fronti: da una parte si muove sul piano giuridico, dall'altra incalza il ministero affinché congeli l'ordinanza aggiornando dati considerati vecchi. Ilcontro la zona rossa sarà depositato entro stamani al Tar del Lazio, con una richiesta di misura cautelare urgente che dovrebbe essere esaminata rapidamente (il ...

pfmajorino : Lombardia zona rossa, i dubbi dei sindaci sui dati della Regione: 'La mappa dei contagi non funzion… - minasettembre : RT @vitcastagna: Chi, con quali competenze e con quali budget gestisce la piattaforma informatica e i data base della Regione Lombardia? #F… - Icios007 : Lombardia, Moratti: priorità vaccino in base al Pil - MarcoBe84202357 : DITEMI CHE NON È VERO. “Ripartire i vaccini anti-Covid anche in base al Pil della Regione”: la richiesta della… - News24_it : RT @MELLOWY19135243: @repubblica Giusto per far capire che, andato via #Gallera, non è sceso il livello di IDIOZIA alla regione #Lombardia.… -