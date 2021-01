LIVE VOLLEY Monza-Vibo Valentia 2-1 (21-25; 25-21; 25-18; 16-13), Superlega 2020/2021: PUNTEGGIO in DIRETTA (Di martedì 19 gennaio 2021) Vero VOLLEY Monza e Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia si sfidano nel posticipo dell’ottava giornata di ritorno di Superlega 2020/2021. Nella gara di andata furono i calabresi a vincere per 3-1, ma si preannuncia una grande battaglia fra due squadre reduci da brucianti sconfitte. Sfida importante anche per la classifica, che vede Monza sesta a sette punti di distanza da Vibo Valentia, quarta con due partite giocate in più. L’appuntamento è per le ore 20.30 di martedì 19 gennaio. Sportface.it vi offrirà la DIRETTA testuale con aggiornamenti minuto per minuto per non perdersi davvero nulla. Segui il LIVE su Sportface COME SEGUIRE IL MATCH RISULTATI E CLASSIFICA ... Leggi su sportface (Di martedì 19 gennaio 2021) Veroe Tonno Callipo Calabriasi sfidano nel posticipo dell’ottava giornata di ritorno di. Nella gara di andata furono i calabresi a vincere per 3-1, ma si preannuncia una grande battaglia fra due squadre reduci da brucianti sconfitte. Sfida importante anche per la classifica, che vedesesta a sette punti di distanza da, quarta con due partite giocate in più. L’appuntamento è per le ore 20.30 di martedì 19 gennaio. Sportface.it vi offrirà latestuale con aggiornamenti minuto per minuto per non perdersi davvero nulla. Segui ilsu Sportface COME SEGUIRE IL MATCH RISULTATI E CLASSIFICA ...

zazoomblog : LIVE VOLLEY Monza-Vibo Valentia 0-1 (21-25; 9-10) Superlega 2020-2021: PUNTEGGIO in DIRETTA - #VOLLEY #Monza-Vibo… - kn_sk_06 : RT @PowervolleyMI: ?? l ATTACCO A RETE Attacco a rete per Milano in vista della gara delle 18: segui la cronaca live della gara sul nostro… - chibiaki331 : RT @PowervolleyMI: ?? l ATTACCO A RETE Attacco a rete per Milano in vista della gara delle 18: segui la cronaca live della gara sul nostro… - _saku_hana : RT @PowervolleyMI: ?? l ATTACCO A RETE Attacco a rete per Milano in vista della gara delle 18: segui la cronaca live della gara sul nostro… - ami_nein12 : RT @PowervolleyMI: ?? l ATTACCO A RETE Attacco a rete per Milano in vista della gara delle 18: segui la cronaca live della gara sul nostro… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE VOLLEY LIVE VOLLEY Monza-Vibo Valentia, Superlega 2020/2021: PUNTEGGIO in DIRETTA Sportface.it Volley maschile A2 - Cuneo verso il recupero contro Castellana Grotte, Catania: "In campo convinti del nostro potenziale"

Al PalaGrotte si gioca il recupero della terza d'andata. Seconda sfida in pochi giorni con la squadra pugliese ...

"Tifosi": dal progetto Cuneo Volley al sogno della Cuneoginnastica

La piattaforma “Tifosi” creata, sviluppata e lanciata dal Cuneo Volley, a tre settimane dal lancio di "Tifosi.live" da parte della Cuneoginnastica comunica i primi successi. La società sportiva del pr ...

Al PalaGrotte si gioca il recupero della terza d'andata. Seconda sfida in pochi giorni con la squadra pugliese ...La piattaforma “Tifosi” creata, sviluppata e lanciata dal Cuneo Volley, a tre settimane dal lancio di "Tifosi.live" da parte della Cuneoginnastica comunica i primi successi. La società sportiva del pr ...