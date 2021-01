LIVE – Vicenza-Chievo 0-0, recupero Serie B 2020/2021 (DIRETTA) (Di martedì 19 gennaio 2021) La DIRETTA LIVE di Vicenza-Chievo, match valevole per il recupero dell’ottava giornata di Serie B 2020/2021. I padroni di casa, reduci soli cinque punti nelle ultime cinque partite, vogliono tornare al successo per allontanarsi dalla zona retrocessione; i gialloblu, dal canto loro, arrivano da due vittorie consecutive e hanno tutta l’intenzione di proseguire la striscia di risultati positivi. Calcio d’inizio alle ore 19:00 di martedì 19 gennaio, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH AGGIORNA LA DIRETTA Vicenza-Chievo 0-0 41? Il mancino ... Leggi su sportface (Di martedì 19 gennaio 2021) Ladi, match valevole per ildell’ottava giornata di. I padroni di casa, reduci soli cinque punti nelle ultime cinque partite, vogliono tornare al successo per allontanarsi dalla zona retrocessione; i gialloblu, dal canto loro, arrivano da due vittorie consecutive e hanno tutta l’intenzione di proseguire la striscia di risultati positivi. Calcio d’inizio alle ore 19:00 di martedì 19 gennaio, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH AGGIORNA LA0-0 41? Il mancino ...

canciello_94 : VICENZA vs CHIEVO|SERIE B|19.01.2021 #VICENZACHIEVO #VICENZA #CHIEVO #SERIEB #19GENNAIO #LIVE #LIVESPORT CLICK HERE… - SSportNetwork : Vicenza: Grandi; Bruscagin, Pasini, Padella, Beruatto; Zonta, Rigoni, Cinelli; Meggiorini, Gori, Jallow Chievo: Sem… - blab_live : #SerieB, #VicenzaChievo @LRVicenza @ACChievoVerona derby veneto con i clivensi che puntano in alto. Probabili form… - sportli26181512 : Diretta Vicenza-Chievo alle 19, probabili formazioni. Dove vederla in tv: Segui live su - Calciodiretta24 : Serie B, Vicenza – Chievo: diretta live, risultato in tempo reale -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Vicenza TGGialloblu.it - LIVE: VICENZA-CHIEVO: 2°T: 1-0 TgGialloblu Vicenza-Chievo | Diretta streaming | Match live | Dove vedere la partita

Vicenza e Chievo Verona si sfidano nel recupero della ottava giornata di Serie B: ecco dove sarà possibile vedere il match.

DIRETTA Serie B, segui la cronaca del recupero Vicenza-Chievo | LIVE

SerieBnews.com seguirà la cronaca live di Vicenza-Chievo, recupero dell'ottava giornata di Serie B, in scena oggi alle 19.00 al Menti di Vicenza ...

Vicenza e Chievo Verona si sfidano nel recupero della ottava giornata di Serie B: ecco dove sarà possibile vedere il match.SerieBnews.com seguirà la cronaca live di Vicenza-Chievo, recupero dell'ottava giornata di Serie B, in scena oggi alle 19.00 al Menti di Vicenza ...