LIVE – Italia-Francia | preolimpico Trieste 2021 pallanuoto femminile DIRETTA

Leggi su sportface

(Di martedì 19 gennaio 2021) Ultima possibilità aper l’di Paolo Zizza che si gioca il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020 in questo torneoche parte oggi e terminerà domenica. Il Setterosa comincia con lail proprio cammino nel girone e serve una vittoria all’esordio per le ragazze azzurre contro le transalpine che restano comunque un avversario ostico. Appuntamento alle ore 18 di martedì 19 gennaio. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. IL PROGRAMMA E GLI ORARI DELLE PARTITE – DOVE VEDERLE IN TV IL CALENDARIO DELL’– LE CONVOCATE DELL’IL REGOLAMENTO, CHI SI QUALIFICA ALLE OLIMPIADI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE AGGIORNA LASportFace.