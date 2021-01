LIVE Cremona-Olimpia Milano 74-72, recupero Serie A basket in DIRETTA: Poeta rilancia Cremona con un superparziale (Di martedì 19 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match 76-75 Tripla di Datome che ferma il parziale di Cremona! 76-72 Canestro di Lee che schiaccia ancora 74-72 A segno il libero di Poeta 73-72 Canestro di Poeta e fallo e parziale di 12-0 per Cremona 71-72 Schiacciata di Lee 69-72 Ancora Poeta e padroni di casa che tornano a -3 67-72 Tripla di Poeta e Cremona la riapre! 64-72 Tripla di Hommes 61-72 Canestro di Punter e Milano torna a +11 61-70 Libero di Datome 61-69 Canestro di Datome 61-67 Canestro di Tarczewski 61-65 Schiacciata di Lee 59-65 Tripla di Datome! 59-62 Canestro di Poeta e Cremona che torna a ... Leggi su oasport (Di martedì 19 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma del match 76-75 Tripla di Datome che ferma il parziale di! 76-72 Canestro di Lee che schiaccia ancora 74-72 A segno il libero di73-72 Canestro die fallo e parziale di 12-0 per71-72 Schiacciata di Lee 69-72 Ancorae padroni di casa che tornano a -3 67-72 Tripla dila riapre! 64-72 Tripla di Hommes 61-72 Canestro di Punter etorna a +11 61-70 Libero di Datome 61-69 Canestro di Datome 61-67 Canestro di Tarczewski 61-65 Schiacciata di Lee 59-65 Tripla di Datome! 59-62 Canestro diche torna a ...

