L'Inter vuole blindare Bastoni: contratto e valutazione sono da top player (Di martedì 19 gennaio 2021) C'è un nuovo idolo nel mondo Inter. Anzi, diciamo due senza correre il rischio di essere smentiti: oggi che non è possibile fare due passi nel centro di Milano e riempire il Meazza, basterebbe dare un'... Leggi su gazzetta (Di martedì 19 gennaio 2021) C'è un nuovo idolo nel mondo. Anzi, diciamo due senza correre il rischio di essere smentiti: oggi che non è possibile fare due passi nel centro di Milano e riempire il Meazza, basterebbe dare un'...

esistenzialinte : RT @franvanni: Lion Rock, che ne detiene il 31 percento, vuole uscire dal capitale dell’ #Inter . In pratica, anche quelle quote sono in ve… - sportli26181512 : L'Inter vuole blindare Bastoni: contratto e valutazione sono da top player: L'Inter vuole blindare Bastoni: contrat… - ACM1899__ : RT @franvanni: Lion Rock, che ne detiene il 31 percento, vuole uscire dal capitale dell’ #Inter . In pratica, anche quelle quote sono in ve… - MoliPietro : Caicedo: l’Inter vuole portarlo a Milano - AndreaLazzer : RT @franvanni: Lion Rock, che ne detiene il 31 percento, vuole uscire dal capitale dell’ #Inter . In pratica, anche quelle quote sono in ve… -