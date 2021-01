L’immunità naturale al coronavirus può durare per almeno sei mesi, se non di più (Di martedì 19 gennaio 2021) (Foto: Rockefeller University)È stata una delle domande chiave fin dall’inizio della pandemia: i casi di reinfezione sono piuttosto rari, ma quando dura esattamente L’immunità dal coronavirus? A provare a rispondere sono oggi i ricercatori della Rockefeller University di New York, secondo cui i pazienti che guariscono dalla Covid-19 sono protetti dal virus per almeno sei mesi, e probabilmente molto più a lungo. Infatti, si legge nello studio appena pubblicato sulle pagine di Nature, anche dopo l’infezione il sistema immunitario ricorda il virus, continuando a migliorare le capacità degli anticorpi di bloccare il coronavirus (anche le sue varianti) e prevenire una reinfezione. Questi anticorpi più efficaci, spiegano i ricercatori, sono prodotti da cellule immunitarie che continuano a evolversi, ... Leggi su wired (Di martedì 19 gennaio 2021) (Foto: Rockefeller University)È stata una delle domande chiave fin dall’inizio della pandemia: i casi di reinfezione sono piuttosto rari, ma quando dura esattamentedal? A provare a rispondere sono oggi i ricercatori della Rockefeller University di New York, secondo cui i pazienti che guariscono dalla Covid-19 sono protetti dal virus persei, e probabilmente molto più a lungo. Infatti, si legge nello studio appena pubblicato sulle pagine di Nature, anche dopo l’infezione il sistema immunitario ricorda il virus, continuando a migliorare le capacità degli anticorpi di bloccare il(anche le sue varianti) e prevenire una reinfezione. Questi anticorpi più efficaci, spiegano i ricercatori, sono prodotti da cellule immunitarie che continuano a evolversi, ...

Meira85253235 : - cavallo_susie : @Tboeri Ma se la prima ondata ha colpito principalmente le zone del Nord, facendo acquisire l'immunità naturale agl… - CrossingOver98 : @biif Questo è ovvio ma si stava parlando dell'azione del vaccino e non di quella del covid. L'immunità prodotta da… - ascochita : RT @Miti_Vigliero: Galli: «Fare in fretta, il virus muta per sopravvivere. Variante brasiliana pericolosa» 'L'immunità di gregge naturale… - aranciaverde : RT @Miti_Vigliero: Galli: «Fare in fretta, il virus muta per sopravvivere. Variante brasiliana pericolosa» 'L'immunità di gregge naturale… -

Ultime Notizie dalla rete : L’immunità naturale Coronavirus, le ultime notizie sul Covid dall’Italia e dal mondo sul Covid Corriere della Sera