Libri | designer Michele De Lucchi firma copertine nuova edizione di Harry Potter

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 19 gennaio 2021) Milano, 19 gen. - (Adnkronos) - L'architetto eDecon il suo studio Amdl Circleno ledelladipubblicata da Salani Editore. Dopo oltre vent'anni la saga più amata nel mondo, nata dalla fantasia della scrittrice britannica J.K. Rowling, torna in unaveste grafica tutta italiana per far immergere i lettori "nei paesaggi sconfinati e nelle architetture fantastiche" immaginate dall'eccellenza internazionaleDee illustrate dall'artista digitale Andreas Rocha Tutti e sette idella serie con lagrafica saranno in libreria giovedì 21 gennaio. È il primo ...