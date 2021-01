“Li ha uccisi dopo l’ennesima lite”: assassinati padre e madre (Di martedì 19 gennaio 2021) Probabile svolta nel giallo che avvolte la scomparsa dei due coniugi, dei quali da troppi giorni non si hanno più notizie. Peter Neumair e Laura Perselli (Facebook)Una vicenda avvolta nel mistero, la scomparsa dei due coniugi bolzanini, Peter Neumair e Laura Perselli rispettivamente di 63 e 68 anni, pensionati, scomparsi due settimane fa dalla loro abitazione. In un primo momento le ricerche si sono concentrate anche grazie all’ausili di mezzi altamente tecnologiche sui luoghi solitamente frequentati dalla coppia, la montagna, il fiume, i luoghi forse a loro più cari, ma dopo una attenda analisi dei fatti ed indagini che vanno avanti da molti giorni, è arrivata la svolta. Gli investigatori si sono concentrati sul ruolo del figlio della coppia, Benno. Istruttore di fitness, con tanto di video dimostrativi sul web, 30 anni ed una dipendenza da ... Leggi su chenews (Di martedì 19 gennaio 2021) Probabile svolta nel giallo che avvolte la scomparsa dei due coniugi, dei quali da troppi giorni non si hanno più notizie. Peter Neumair e Laura Perselli (Facebook)Una vicenda avvolta nel mistero, la scomparsa dei due coniugi bolzanini, Peter Neumair e Laura Perselli rispettivamente di 63 e 68 anni, pensionati, scomparsi due settimane fa dalla loro abitazione. In un primo momento le ricerche si sono concentrate anche grazie all’ausili di mezzi altamente tecnologiche sui luoghi solitamente frequentati dalla coppia, la montagna, il fiume, i luoghi forse a loro più cari, mauna attenda analisi dei fatti ed indagini che vanno avanti da molti giorni, è arrivata la svolta. Gli investigatori si sono concentrati sul ruolo del figlio della coppia, Benno. Istruttore di fitness, con tanto di video dimostrativi sul web, 30 anni ed una dipendenza da ...

Ultime Notizie dalla rete : uccisi dopo 40 anni dall'uccisione di Moro, Macaluso: 'Dopo di lui il sistema entrò in coma' - L'intervista ALL'ANSA - Dagli archivi Agenzia ANSA Sudan: tensione nel Darfur dopo 155 morti in scontri tribali

(ANSA-AFP) - KHARTOUM, 19 GEN - Una relativa calma ricca di tensione si respira oggi in Sudan nella regione del Darfur dopo giorni di scontri etnici che hanno provocato almeno 155 vittime, numerosi fe ...

Napoli, parcheggiatore abusivo ucciso per aver rifiutato pizzo: 15 arresti

Napoli – All’esito di indagini coordinate dalla Direzione distrettuale antmafia di Napoli, i carabinieri hanno eseguito una misura cautelare nei confronti ...

