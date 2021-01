Lettera aperta dei liceali del ' Righi' di Roma | stop ai cambi di rotta destabilizzanti

Leggi su agi

(Di martedì 19 gennaio 2021) AGI - Una pianificazione puntuale che non veda continuidi, "e che tenga in considerazione le nostre necessità". È quanto "esigono" gli studenti del Liceo scientifico 'Augusto' dinellaindirizzata alle istituzioni, unendosi alla protesta che dura da più giorni "per esprimere il nostro dissenso riguardo la gestione del mondo scolastico durante l'emergenza Covid-19 lo scorso anno e le modalità stabilite per il rientro a scuola", definitivamente stabilito per la data di ieri, "dopo vari rinvii". Studenti che chiedono siano ascoltate "la nostra voce e la nostra insofferenza". Viene premesso il forte auspicio di un ritorno a scuola, ma "desidereremmo farlo in adeguata sicurezza. Siamo invece consapevoli dei problemi ...