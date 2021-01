Letizia Moratti, proposta choc: 'Vaccini alle regioni ripartite in base al Pil'. Bufera sulla neo assessora (Di martedì 19 gennaio 2021) Quanto vale la salute di un italiano? Secondo la neo assessora al Welfare della Regione Lombardia Letizia Moratti più Pil produci più Vaccini dovresti ottenere , perlomeno come quantità a disposizione ... Leggi su leggo (Di martedì 19 gennaio 2021) Quanto vale la salute di un italiano? Secondo la neoal Welfare della Regione Lombardiapiù Pil produci piùdovresti ottenere , perlomeno come quantità a disposizione ...

HuffPostItalia : Più vaccini alle Regioni più ricche: l'idea del neoassessore lombardo Letizia Moratti - insopportabile : Letizia Moratti: «Ripartizione vaccini sia anche in base al Pil delle regioni». 'Tutti i cittadini hanno pari digni… - pfmajorino : Letizia Moratti propone di dare più vaccini alle regioni più ricche rispetto a quelle più povere. Questo dopo che… - afradoc : RT @NataleCuccurese: MODELLO LOMBARDIA... Più vaccini alle Regioni più ricche: l'idea del neoassessore lombardo Letizia Moratti in perfetta… - amedeosementa : RT @gadlernertweet: 'Ripartire i vaccini anti-Covid anche in base al Pil' è il biglietto da visita di Letizia #Moratti in @RegLombardia: li… -