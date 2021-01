Leicester da sogno | primo il classifica Chelsea battuto 2-0

Leggi su itasportpress

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) La Premier League più incerta degli ultimi tempi vive all'insegna dell'equilibrio e dei ribaltoni. Così succede che per una sera ilCity si trova in testa alla. Le Foxes si impongono in un match d'alta quota con un 2-0 ai danni del. Gli uomini di Rodgers disputano una partita pressoché perfetta. Dopo 7' il risultato si sblocca grazie a Ndidi che fa partire un missile imparabile per Mendy. I Blues di Lampard accusano il colpo e non trovano le contromisure per ribaltare l'andamento del match. Anzi, al 16' ilcolpisce la traversa e al 42' Maddison piazza il raddoppio con un tiro preciso. Nessun segnale da parte delnella ripresa. Le Foxes scavalcano provvisoriamente il Manchester United e vanno in testa allaper un punto. ITA ...