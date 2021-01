Legge di bilancio, arriva il bonus occhiali per le famiglie: a quanto ammonta e a chi spetta (Di martedì 19 gennaio 2021) Cos’è il bonus occhiali? Dopo l’ok del Senato e l’approvazione del Parlamento della nuova Legge di bilancio – con i 40 miliardi previsti per il prossimo anno – tra i bonus e gli incentivi previsti c’è il cosiddetto bonus occhiali. Si tratta di un incentivo per l’acquisto di occhiali da vista e lenti a contatto, per il quale è stato stanziato un fondo di 5 milioni di euro per ogni anno, dal 2021 al 2023. I dettagli, ancora, non sono stati resi noti: bisognerà infatti attendere il decreto attuativo congiunto tra ministero della Salute e ministero dell’Economia. Il bonus occhiali segue tutta una serie di bonus già annunciati negli scorsi mesi che vanno dal bonus per poter avere ... Leggi su open.online (Di martedì 19 gennaio 2021) Cos’è il? Dopo l’ok del Senato e l’approvazione del Parlamento della nuovadi– con i 40 miliardi previsti per il prossimo anno – tra ie gli incentivi previsti c’è il cosiddetto. Si tratta di un incentivo per l’acquisto dida vista e lenti a contatto, per il quale è stato stanziato un fondo di 5 milioni di euro per ogni anno, dal 2021 al 2023. I dettagli, ancora, non sono stati resi noti: bisognerà infatti attendere il decreto attuativo congiunto tra ministero della Salute e ministero dell’Economia. Ilsegue tutta una serie digià annunciati negli scorsi mesi che vanno dalper poter avere ...

