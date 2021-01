Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Napoli

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 19 gennaio 2021) Ecco lescelte dei due tecnici per, sfida valida per assegnare la Supercoppa Italiana 2021, calcio d’inizio alle 21.00 a Reggio Emilia. Per Pirlo prosegue l’emergenza in difesa, complici le assenze di De Ligt, Alex Sandro e Cuadrado, Bernardeschi adattato a terzino sinistro al posto di Frabotta. Assente ancora Dybala, in avanti Morata-Ronaldo.Gattuso rinuncia ancora a Osimhen e Fabian Ruiz, conferma per Demme a centrocampo, Petagna ha recuperato dal problema accusato con la Fiorentina e dovrebbe partire dal 1?, c’è Mertens pronto a dare il suo apporto dalla panchina.(4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Bernardeschi; Chiesa, Arthur, Bentancur, McKennie; Morata, Ronaldo. All. Pirlo.(4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, ...