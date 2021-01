LE SEICHELLES RIAPRONO PER LE VACANZE… MA SOLO PER I VACCINATI

Leggi su databaseitalia

(Di martedì 19 gennaio 2021) “I visitatori devono fornire un certificato autentico della propria autorità sanitaria nazionale come prova della vaccinazione.”Con una mossa che serviràad aumentare le preoccupazioni sulla potenziale adozione di “passaporti vaccinali” , le Seychelles hanno riaperto ai turisti di tutto il mondo, maa coloro che hanno ricevuto due dosi del vaccino Covid-19. Il London Telegraph riferisce che “i visitatori dovranno fornire un certificato autentico della propria autorità sanitaria nazionale come prova della vaccinazione”. The Seychelles is leading the way, giving an example of how travel can restart post-vaccine. Travel having had the vaccine now, or when they have completed their programme, everyone can go (with conditions). https://t.co/W4Fn7UPfQO#Seychelles #Berkhamsted #TravelAgent pic.twitter.com/6F49zojdR1— TravelTime World – ...