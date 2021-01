Le riprese de L’Amica Geniale 3 si spostano a Milano dopo Napoli | prime foto e nuovi casting

Leggi su optimagazine

(Di martedì 19 gennaio 2021) Lede3 sono pronte a spostarsi a Torino eil mese prossimo? Secondo l’annuncio disembra proprio che Elena e Lila presto avranno modo di lasciareper girare alcune scene proprio al Nord e, in particolare, secondo quanto si evince sembra che lo spostamento è previsto per la fine del mese di febbraio, lockdown e restrizioni permettendo. Secondo quanto riportanews.eu, la produzione de3 sarebbe alla ricerca di uomini, donne, ragazzi e bimbi per la realizzazione di alcune scene della terza stagione da girare a fine febbraio 2021, la produzione è alla ricerca di comparse. Lesi terranno ae ...