”Le più belle frasi di Osho”: Facebook blocca la pagina (Di martedì 19 gennaio 2021) Oggi 19 Gennaio è stata oscura da Facebook ” Le più belle frasi di Osho” una delle pagine più conosciute nel mondo della satira italiana. Migliaia sono i fans che la seguono. La risposta data dal fondatore Federico Palmaroli è ” Me faccio vivo io”. Cosi commenta nel suo profilo privato. Le più belle frasi di Osho ”Le più belle frasi di Osho”: effettuando una ricerca su Facebook, si nota che la pagina è totalmente sparita. Non solo la pagina ”Le più belle frasi di Osho” è sparita ma, con essa, anche i suoi post! Rimane visibile il profilo di Twitter @lefrasidiOsho. Federico ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 19 gennaio 2021) Oggi 19 Gennaio è stata oscura da” Le piùdi” una delle pagine più conosciute nel mondo della satira italiana. Migliaia sono i fans che la seguono. La risposta data dal fondatore Federico Palmaroli è ” Me faccio vivo io”. Cosi commenta nel suo profilo privato. Le piùdi”Le piùdi”: effettuando una ricerca su, si nota che laè totalmente sparita. Non solo la”Le piùdi” è sparita ma, con essa, anche i suoi post! Rimane visibile il profilo di Twitter @ledi. Federico ...

Inter : ??? | FOTOGALLERY Un gol per tempo, tre punti fondamentali ?? #InterJuventus attraverso le più belle fotografie del… - MediasetTgcom24 : Facebook banna 'Le più belle frasi di Osho': la pagina non è più raggiungibile #osho - Eurosport_IT : Dopo un weekend da regina è il momento di lasciarsi andare ???? La tua emozione è la nostra emozione Marta, queste v… - indiegnata : ho cancellato il tweet perché ho trovato pagine più belle e non potevano essere tralasciate - spearbinslight : Se solo avessi una macchina fotografia io mi darei alla fotografia perchè insomma look anche le cose più semplici s… -

Ultime Notizie dalla rete : più belle Universitari – molto più che amici: trailer e foto del nuovo film di Federico Moccia CINEblog.it