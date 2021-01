Le mani della mafia sui vaccini (Di martedì 19 gennaio 2021) AGI - Sono i vaccini l'ultima frontiera del business della mafia in Italia. A lanciare l'allarme è il presidente della Fondazione Caponnetto, Salvatore Calleri, durante la presentazione di un report sulla lotta alla criminalità organizzata in Italia e in Toscana. Calleri invita a vigilare sulla "distribuzione dei vaccini, sia influenzali che soprattutto quelli Covid". In particolare "bisognerà prestare molta attenzione ai loro trasporti nel momento della distribuzione". Ma la mafia non ha messo gli occhi solo sui vaccini. In un momento in cui si investono grandi risorse sulla salute, è tutto il mondo della sanità a rischiare infiltrazioni da parte della criminalità organizzata. "Pochi lo ricordano - prosegue Calleri ... Leggi su agi (Di martedì 19 gennaio 2021) AGI - Sono il'ultima frontiera del businessin Italia. A lanciare l'allarme è il presidenteFondazione Caponnetto, Salvatore Calleri, durante la presentazione di un report sulla lotta alla criminalità organizzata in Italia e in Toscana. Calleri invita a vigilare sulla "distribuzione dei, sia influenzali che soprattutto quelli Covid". In particolare "bisognerà prestare molta attenzione ai loro trasporti nel momentodistribuzione". Ma lanon ha messo gli occhi solo sui. In un momento in cui si investono grandi risorse sulla salute, è tutto il mondosanità a rischiare infiltrazioni da partecriminalità organizzata. "Pochi lo ricordano - prosegue Calleri ...

