Le immagini della carovana dei migranti dall' Honduras verso gli Usa

(Di martedì 19 gennaio 2021) E' una lunghissima fila di circa 9.000 persone quella che da due giorni preme al confine trae Guatemala, nei pressifrontiera di El Florido. Nella notte tra sabato 16 e domenica 17 circa 3.500sono riusciti a passare il confine penetrando in territorio guatemalteco a causa di un ordine ricevuto dai vertici delle forze dell'ordine di lasciarli passare la frontiera. Una parte consistente del gruppo è costituita da nuclei familiari con minori al seguito. Ricevuto il contrordine, la Polizia e le Forze di sicurezza hanno bloccato inei pressicittadina di Vado Hondo, scontrandosi duramente con il contingente che era riuscito ad entrare in Guatemala per poter raggiungere il Messico e da lì gli Stati Uniti.

Agenzia_Italia : Le immagini di Procida, capitale italiana della cultura per il 2022 - TizianaFerrario : immagini incredibili della Guardia Nazionale che dorme dentro il Congresso.Intanto #Trump,sotto accusa x ben 2 volt… - giovannimariXIX : Il nuovo supersatellite manda le sue prime immagini della Terra e indovina cosa fotografa? - DailyMuslimIT : --- Quando le immagini valgono più delle parole. I sindacati di polizia contro il singolo di Gianna Nannini --- Il… - gazzettamantova : Roma, far west vicino a San Pietro: le immagini dell'inseguimento e dell'uomo ferito a terra Le immagini dell'inseg… -

Ultime Notizie dalla rete : immagini della

Il Sole 24 ORE

Chiede 5mila per non divulgare le foto hot di una 14enne, arrestato. Brescia - In manette un ragazzo di 21 anni - Le indagini partire dalla denuncia dei genitori della minore ...Oltre 22mila articoli sequestrati dalle Fiamme Gialle. Il titolare del negozio è stato denunciato per ricettazione e contraffazione ...