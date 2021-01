Lazio | il bollettino | 1 100 casi 563 a Roma e 59 morti Rapporto positivi - tamponi all' 8%

AloiseAndrea : RT @SaluteLazio: #Coronavirus: il bollettino della Regione Lazio del #19gennaio. #SaluteLazio - PaoloMadonnaDF : Bollettino del 19/01/2021: corsa a dieci – Sicilia, Lazio, Emilia Romagna, Veneto, Lombardia, Puglia, Piemonte, Cam… - MassimoChiaram7 : RT @SaluteLazio: #Coronavirus: il bollettino della Regione Lazio del #19gennaio. #SaluteLazio - occhio_notizie : Sono 1.100 i nuovi casi al #Covid 19 registrati oggi nella Regione #Lazio su quasi 13mila tamponi effettuati. Il… - BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: #Coronavirus #Lazio, 1.100 contagi e 59 morti: il bollettino -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio bollettino

Coronavirus, in Italia 10.497 nuovi positivi e 603 decessi. Sicilia ancora prima per contagi nelle ultime 24 ore. Torna a crescere in misura consistente ...Coronavirus in Italia, il bollettino di martedì 19 gennaio del Ministero della Salute: i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 10.497 con 254.070 tamponi (ieri erano stati 8.824 con 158.6 ...