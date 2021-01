L' attualità dei fratelli Marx così anarchici e moderni

Leggi su ilgiornale

(Di martedì 19 gennaio 2021) Cinzia Romani In un libro, la vera storia della "famiglia" simbolo della risata del '900. Con tanta gavetta alle spalle Ilismo va ancora di moda, nonostante tutto. Ma non quello del tedesco Karl, autore de Il Capitale (1867), tomo che nei Settanta del secolo scorso troneggiava in ogni biblioteca rispettabile e adesso è facile trovare sulle bancarelle, bensì quello di quattroamericani, noti come «i», nati per far ridere. È ilismo «tendenza Groucho», che in questi tempi di tristezza planetaria, causa Covid, torna alla ribalta grazie a un bel libro di Chantal Knecht, produttrice e regista, ora autrice di LesBrothers par eux-mêmes (Robert Laffont, 30 euro). Si tratta di un regesto corposo, che va dalla «A» di ...