Last Vegas film stasera in tv 19 gennaio: cast, trama, streaming

Last Vegas è il film stasera in tv martedì 19 gennaio 2021 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming.

Last Vegas film stasera in tv: cast

La regia è di Jon Turteltaub. Il cast è composto da Kevin Kline, Morgan Freeman, Mary Steenburgen, Robert De Niro, Michael Douglas, Romany Malco, Jerry Ferrara, Roger Bart, Dan Hewitt Owens.

Last Vegas film stasera in tv: trama

Quattro vecchi amici, quattro uomini ormai "maturi", Billy, ...

