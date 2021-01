L’Antitrust multa TicketOne: oltre 10 milioni euro per abuso di posizione dominante. Il gruppo annuncia ricorso al Tar (Di martedì 19 gennaio 2021) Avrebbe escluso la concorrenza e danneggiato i consumatori, violando l’articolo 102 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea: L’Antitrust multa per oltre 10 milioni di euro il gruppo CTS Eventim-TicketOne per abuso di posizione dominante. Il gruppo, che opera nel mercato italiano della vendita di biglietti per eventi live di musica leggera attraverso TicketOne, secondo l’Autorità, ha attuato “una complessa strategia abusiva di carattere escludente che ha precluso agli operatori di ticketing concorrenti la possibilità di vendere, con qualsiasi modalità e tramite qualsiasi canale, una quota particolarmente elevata di biglietti per eventi live di musica ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) Avrebbe escluso la concorrenza e danneggiato i consumatori, violando l’articolo 102 del Trattato sul funzionamento dell’Unionepea:per10diilCTS Eventim-perdi. Il, che opera nel mercato italiano della vendita di biglietti per eventi live di musica leggera attraverso, secondo l’Autorità, ha attuato “una complessa strategia abusiva di carattere escludente che ha precluso agli operatori di ticketing concorrenti la possibilità di vendere, con qualsiasi modalità e tramite qualsiasi canale, una quota particolarmente elevata di biglietti per eventi live di musica ...

