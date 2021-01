L’andamento del Coronavirus in Italia e nel mondo: i bollettini dell’Europa (Di martedì 19 gennaio 2021) Tutti gli ultimi aggiornamenti sull’epidemia del Coronavirus in Italia e nel mondo. In Italia Secondo gli ultimi aggiornamenti sull’epidemia del Coronavirus in Italia, si assiste ad un calo dei nuovi contagi. Sono infatti 8.824 i nuovi casi contro i 12.545 di ieri. Da considerare però che il numero di tamponi effettuati è inferiore (158.674) rispetto ai giorni precedenti, come sempre accade ogni inizio settimana. Sceso anche, per il secondo giorno di fila, il tasso di positività che si calcola essere al 5,56% rispetto al 5,9% di ieri. I decessi invece restano invariati e si contano 377 vittime. Per quanto riguarda le vaccinazioni, secondo gli ultimi dati forniti dal Governo, il totale dei vaccini anti Covid somministrati in Italia è 1.153.501, pari all’81,9% ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 19 gennaio 2021) Tutti gli ultimi aggiornamenti sull’epidemia deline nel. InSecondo gli ultimi aggiornamenti sull’epidemia delin, si assiste ad un calo dei nuovi contagi. Sono infatti 8.824 i nuovi casi contro i 12.545 di ieri. Da considerare però che il numero di tamponi effettuati è inferiore (158.674) rispetto ai giorni precedenti, come sempre accade ogni inizio settimana. Sceso anche, per il secondo giorno di fila, il tasso di positività che si calcola essere al 5,56% rispetto al 5,9% di ieri. I decessi invece restano invariati e si contano 377 vittime. Per quanto riguarda le vaccinazioni, secondo gli ultimi dati forniti dal Governo, il totale dei vaccini anti Covid somministrati inè 1.153.501, pari all’81,9% ...

