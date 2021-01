“L’Amica Geniale”: le ultime novità sulla terza stagione (Di martedì 19 gennaio 2021) In questi giorni il cast è impegnato con le riprese In questi giorni, si stanno svolgendo, a Napoli, le riprese sulla terza stagione de “L’Amica Geniale” vero e proprio caso editoriale degli ultimi anni tratto dai libri di Elena Ferrante e campione d’ascolti sui canali Rai. La fiction si baserà sul capitolo tre della saga “Storia di chi fugge e di chi resta”. Dalle prime immagini che emergono in questi giorni sul set sono tornate le protagoniste, Lenù, interpretata da Margherita Mazzuco e anche Gaia Girace che veste i panni di Lila. Leggi anche: “L’Amica Geniale”: annunciata la terza stagione “Storia di Chi Fugge e di Chi Resta” A Napoli stanno continuando le riprese delL’Amica Geniale ... Leggi su 361magazine (Di martedì 19 gennaio 2021) In questi giorni il cast è impegnato con le riprese In questi giorni, si stanno svolgendo, a Napoli, le ripresede “” vero e proprio caso editoriale degli ultimi anni tratto dai libri di Elena Ferrante e campione d’ascolti sui canali Rai. La fiction si baserà sul capitolo tre della saga “Storia di chi fugge e di chi resta”. Dalle prime immagini che emergono in questi giorni sul set sono tornate le protagoniste, Lenù, interpretata da Margherita Mazzuco e anche Gaia Girace che veste i panni di Lila. Leggi anche: “”: annunciata la“Storia di Chi Fugge e di Chi Resta” A Napoli stanno continuando le riprese del...

