Lakicevic alla Reggina: tutto confermato, la foto della firma (Di martedì 19 gennaio 2021) Ivan Lakicevic alla Reggina: nostra anticipazione di ieri, già un allenamento con gli amaranto, l’ultimo supplemento di visite poco fa e la firma già arrivata. E’ stato lo stesso serbo a pubblicare una foto su Instagram al momento del nero su bianco: “Felice, soddisfatto e orgoglioso di far parte della Reggina”, la sintesi del pensiero di Lakicevic, un nuovo acquisto per Baroni in attesa dei prossimi colpi. foto: Instagram personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 19 gennaio 2021) Ivan: nostra anticipazione di ieri, già un allenamento con gli amaranto, l’ultimo supplemento di visite poco fa e lagià arrivata. E’ stato lo stesso serbo a pubblicare unasu Instagram al momento del nero su bianco: “Felice, soddisfatto e orgoglioso di far parte”, la sintesi del pensiero di, un nuovo acquisto per Baroni in attesa dei prossimi colpi.: Instagram personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

