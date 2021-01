Lady Pellè in spiaggia Viktoria Varga incanta i social FOTO

Leggi su sportface

(Di martedì 19 gennaio 2021) “Se potessi scappare per una settimana, dove andresti?“. Dalle Maldive,, compagna di Graziano, non ha certo finito le vacanze. In, la modella ungherese, fresca di proposta di matrimonio dal calciatore, non nasconde le curve e strega icon treda urlo sul suo profilo instagram. Tanti i commenti, la maggioranza dello stesso tenore, dei fan. SportFace.